Бензину не буде. Паливна криза торкнулася понад половини регіонів Росії, - BBC

Видання зазначило, що проблеми з бензином у Росії почалися ще в серпні. Проте зі звичайних сезонних проблем ситуація швидко переросла у серйозну нестачу палива.

Першим постраждав Далекий Схід, який "обслуговують" два нафтопереробні заводи - паливо почали відпускати по талонах у Забайкаллі, Примор'ї та Сахалінській області.

В окупованому Криму ситуація ще гірша, оскільки усе паливо там привозне. Але бензину не вистачає для "головних регіонів", що казати про окуповані території. Тому в Криму бензин відпускають по 20 літрів на одну машину - це трохи менше третини паливного бака легкової автівки.

При цьому Москва та центральні регіони РФ майже не постраждали від нестачі палива - є перебої, але бензин хоча б присутній на заправках. В інших областях ситуація гірша.

Наприклад, у в низці російських регіонів з нерозвиненою інфраструктурою стався натуральний колапс - без бензину постачальники не можуть завозити у віддалені населені пункти товари, продовольство та інше.

Україна випалює російські нафтозаводи

Причина перебоїв з паливом - посилення атак України на російські НПЗ. Відомо, що тільки з початку жовтня українські дрони щонайменше чотири рази атакували нафтозаводи РФ та вивели атаковані об'єкти з ладу. У вересні було вісім атак, у серпні - 14. Загалом з січня 2025 року українські дрони атакували та вразили 21 з 38 найбільших НПЗ Росії, багато з них - не один і навіть не два рази.

З серпня по кінець вересня не менше 10 НПЗ змушені були частково, або повністю припинити роботу, щонайменше 10% потужності нафтозаводів було втрачено. Частина з цих НПЗ - експортно орієнтовані, але ситуація настільки погана, що російська влада заборонила експорт пального.

"Найефективніші санкції - санкції, які діють найшвидше, - це вогонь на російських нафтових заводах, на їх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь - і це суттєво обмежує війну", - прокоментував атаки на російські НПЗ президент України Володимир Зеленський.

"Дефіциту немає", "проблеми тимчасові"

Російська влада зі свого боку офіційно заявляє про "проблеми через важку логістику" або про "сезонну нестачу", пише видання. Проте Росстат змушений був визнати подорожчання бензину на 10% з початку року.

Чиновники РФ стверджують, що ситуація з паливом - це нібито "тимчасові проблеми". Дефіцит буцімто "насправді невеликий", а росіянам взагалі потрібно не скаржитися, а "набратися терпіння". Російська ж пропаганда намагається взагалі не згадувати про паливну кризу публічно.

Водночас Кремль намагається "залатати діру" за допомогою Білорусі. У вересні експорт білоруського бензину в РФ зріс вчетверо. Окрім того, "країна-бензоколонка", яка залишилася без бензину, готова купувати його у Китаю та обіцяє скасувати імпортні мита, якщо Пекін погодиться.

Експерти ж кажуть, що продовження паливної кризи в РФ залежить не від того, як швидко відремонтують свої заводи росіяни (на це може піти від пари тижнів до пари місяців), а від того, як часто українські дрони будуть бити по НПЗ.