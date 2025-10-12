Бензина не будет. Топливный кризис затронул более половины регионов России, - BBC

Издание отметило, что проблемы с бензином в России начались еще в августе. Однако из обычных сезонных проблем ситуация быстро переросла в серьезную нехватку топлива.

Первым пострадал Дальний Восток, который "обслуживают" два нефтеперерабатывающих завода - топливо начали отпускать по талонам в Забайкалье, Приморье и Сахалинской области.

В оккупированном Крыму ситуация еще хуже, поскольку все топливо там привозное. Но бензина не хватает для "главных регионов", что говорить об оккупированных территориях. Поэтому в Крыму бензин отпускают по 20 литров на одну машину - это чуть меньше трети топливного бака легкового автомобиля.

При этом Москва и центральные регионы РФ почти не пострадали от нехватки топлива - есть перебои, но бензин хотя бы присутствует на заправках. В других областях ситуация хуже.

Например, в ряде российских регионов с неразвитой инфраструктурой произошел натуральный коллапс - без бензина поставщики не могут завозить в отдаленные населенные пункты товары, продовольствие и прочее.

Украина выжигает российские нефтезаводы

Причина перебоев с топливом - усиление атак Украины на российские НПЗ. Известно, что только с начала октября украинские дроны по меньшей мере четыре раза атаковали нефтезаводы РФ и вывели атакованные объекты из строя. В сентябре было восемь атак, в августе - 14. Всего с января 2025 года украинские дроны атаковали и поразили 21 из 38 крупнейших НПЗ России, многие из них - не один и даже не два раза.

С августа по конец сентября не менее 10 НПЗ вынуждены были частично или полностью прекратить работу, по меньшей мере 10% мощности нефтезаводов было потеряно. Часть из этих НПЗ - экспортно ориентированные, но ситуация настолько плохая, что российские власти запретили экспорт топлива.

"Самые эффективные санкции - санкции, которые действуют быстрее всего, - это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль - и это существенно ограничивает войну", - прокомментировал атаки на российские НПЗ президент Украины Владимир Зеленский.

"Дефицита нет", "проблемы временные"

Российские власти со своей стороны официально заявляют о "проблемах из-за тяжелой логистики" или о "сезонной нехватке", пишет издание. Однако Росстат вынужден был признать подорожание бензина на 10% с начала года.

Чиновники РФ утверждают, что ситуация с топливом - это якобы "временные проблемы". Дефицит якобы "на самом деле небольшой", а россиянам вообще нужно не жаловаться, а "набраться терпения". Российская же пропаганда старается вообще не вспоминать о топливном кризисе публично.

В то же время Кремль пытается "залатать дыру" с помощью Беларуси. В сентябре экспорт белорусского бензина в РФ вырос вчетверо. Кроме того, "страна-бензоколонка", которая осталась без бензина, готова покупать его у Китая и обещает отменить импортные пошлины, если Пекин согласится.

Эксперты же говорят, что продолжение топливного кризиса в РФ зависит не от того, как быстро отремонтируют свои заводы россияне (на это может уйти от пары недель до пары месяцев), а от того, как часто украинские дроны будут бить по НПЗ.