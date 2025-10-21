ua en ru
Бензиновый кризис в России: еще три региона ввели ограничения на продажу топлива

Россия, Вторник 21 октября 2025 19:49
Иллюстративное фото: еще три региона РФ ввели ограничения на продажу топлива (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Бензиновый кризис в России набирает обороты после серии ударов украинских дронов по НПЗ. Из-за перебоев с поставками топлива ряд регионов ввели ограничения на продажу бензина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Моѕсоцѕоцѕ Тimes.

По данным издания, на автозаправках "Байкальской региональной компании" (БРК) в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье с 21 октября действуют новые правила: водителям разрешено покупать не более 20 литров бензина АИ-92 "в одни руки".

В компании пояснили, что лимиты введены на неопределенный срок из-за перебоев с отгрузкой топлива от основных поставщиков - "Роснефти" и "Газпрома". Ограничения коснулись Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ и нескольких районов Бурятии.

"В субботу мужчина не смог найти 95-й. Нигде. Заливал 100-й. А на 92-й была огромная очередь, не смог продраться", - рассказала жительница Ангарска.

Аналогичные лимиты установлены и на заправках сети "Корс" в Чите и Забайкальском крае. Кроме того, о дефиците горючего сообщают и в Красноярске. Местный журналист Дмитрий Полушин отметил, что на АЗС "Газпромнефти" возникают очереди, а цена бензина марки АИ-92 достигла 58 рублей за литр.

"На кассе говорят: вам повезло, вы последний, кому достался 92-й бензин. Остальные просто разворачивают", - рассказал он.

По данным издания, нехватка бензина уже фиксируется как минимум в 57 регионах РФ.
По оценкам Международного энергетического агентства, из-за ударов ВСУ по российским НПЗ объемы переработки нефти упали примерно на 10% - до 5 млн баррелей в сутки.

Украина выжигает российские нефтезаводы

Усиление украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы стало основной причиной топливного кризиса в РФ. Только с начала октября украинские беспилотники по меньшей мере четыре раза наносили удары по нефтезаводам, выводя их из строя. В сентябре таких атак было восемь, а в августе - четырнадцать.

В результате с августа по конец сентября по меньшей мере десять российских НПЗ были вынуждены частично или полностью приостановить работу. В целом Россия потеряла около 10% своих мощностей по переработке нефти.

На фоне дефицита топлива в течение августа-сентября в стране прекратили работу более 360 автозаправочных станций. По оценкам российских СМИ, сейчас каждая 50-я АЗС не продает бензин вообще.

Из-за критической ситуации с поставками правительство РФ продлило до конца октября запрет на экспорт бензина, пытаясь стабилизировать внутренний рынок.

