Бензин в Україні знову подорожчав: як АЗС змінили ціни на пальне 20 травня

Головне: OKKO : усі види бензину (Pulls 100, Pulls 95, А-95 Євро) подорожчали на 1 гривню. Ціни на дизель та газ залишилися без змін.

: усі види бензину (Pulls 100, Pulls 95, А-95 Євро) подорожчали на 1 гривню. Ціни на дизель та газ залишилися без змін. WOG : ціни на всі види пального (бензин, дизель, газ) залишилися такими ж, як і вчора.

: ціни на всі види пального (бензин, дизель, газ) залишилися такими ж, як і вчора. SOCAR : усі види бензину (NANO 100, NANO 95, А-95) подорожчали на 1 гривню. Дизельне пальне та газ не змінилися в ціні.

: усі види бензину (NANO 100, NANO 95, А-95) подорожчали на 1 гривню. Дизельне пальне та газ не змінилися в ціні. "Укрнафта": усі види бензину (98 Energy, 95 Energy, А-95, А-92) подорожчали на 50 копійок. Ціни на дизель та газ залишилися незмінними.

Як змінилися ціни на АЗС

За останню добу на українських АЗС змінилися ціни на бензин. Мережі OKKO та SOCAR підвищили вартість усіх видів бензину на 1,00 грн, а "Укрнафта" - на 50 копійок. На заправках WOG ціни залишилися на вчорашньому рівні. Вартість дизельного пального та газу на всіх АЗС не змінилася.

Найвищі ціни серед мереж зафіксовані на АЗС SOCAR. До прикладу, найдорожчий бензин ("сотий") тепер коштує 89,99 грн/л (вчора був 88,99 грн).

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 20 травня (інфографіка РБК-Україна)

Найвигідніші пропозиції на пальне, серед названих мереж, традиційно в "Укрнафти". Навіть попри те, що бензин тут за добу подорожчав на 0,50 грн, ціни все одно залишаються суттєво нижчими, ніж на заправках OKKO, WOG, SOCAR.

Так, найдешевший бензин А-95 "Укрнафта" продає за 73,40 грн/л. Для порівняння, на SOCAR звичайний 95-й обійдеться в 79,99 грн/л - тобто на державній мережі можна зекономити 6,59 грн на кожному літрі.

Деталізація цін на АЗС 20 травня, середа

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Євро: 79,90 грн

ДП Pulls: 92,90 грн

ДП Євро: 89,90 грн

Газ: 48,90 грн

WOG

Бензин 100: 89,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн

Бензин 95 Євро: 79,90 грн

ДП Mustang: 92,90 грн

ДП Євро-5: 89,90 грн

Газ: 48,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 89,99 грн

Бензин NANO 95: 83,99 грн

Бензин А-95: 79,99 грн

ДП NANO Extro: 92,99 грн

ДП NANO: 89,99 грн

Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"