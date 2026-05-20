Бензин в Україні знову подорожчав: як АЗС змінили ціни на пальне 20 травня

В Україні знову змінили цінники на автозаправках. За добу бензин на АЗС подорожчав на суму від 50 копійок до 1 гривні.
РБК-Україна в матеріалі розповідає про зміну вартості пального, де заправитися найдешевше, а де ціна "кусається".
Головне:
За останню добу на українських АЗС змінилися ціни на бензин. Мережі OKKO та SOCAR підвищили вартість усіх видів бензину на 1,00 грн, а "Укрнафта" - на 50 копійок. На заправках WOG ціни залишилися на вчорашньому рівні. Вартість дизельного пального та газу на всіх АЗС не змінилася.
Найвищі ціни серед мереж зафіксовані на АЗС SOCAR. До прикладу, найдорожчий бензин ("сотий") тепер коштує 89,99 грн/л (вчора був 88,99 грн).
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 20 травня (інфографіка РБК-Україна)
Найвигідніші пропозиції на пальне, серед названих мереж, традиційно в "Укрнафти". Навіть попри те, що бензин тут за добу подорожчав на 0,50 грн, ціни все одно залишаються суттєво нижчими, ніж на заправках OKKO, WOG, SOCAR.
Так, найдешевший бензин А-95 "Укрнафта" продає за 73,40 грн/л. Для порівняння, на SOCAR звичайний 95-й обійдеться в 79,99 грн/л - тобто на державній мережі можна зекономити 6,59 грн на кожному літрі.
