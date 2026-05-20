Бензин в Украине снова подорожал: как АЗС изменили цены на топливо 20 мая

В Украине снова изменили ценники на автозаправках. За сутки бензин на АЗС подорожал на сумму от 50 копеек до 1 гривны.
РБК-Украина в материале рассказывает об изменении стоимости топлива, где заправиться дешевле всего, а где цена "кусается".
Главное:
За последние сутки на украинских АЗС изменились цены на бензин. Сети OKKO и SOCAR повысили стоимость всех видов бензина на 1,00 грн, а "Укрнафта" - на 50 копеек. На заправках WOG цены остались на вчерашнем уровне. Стоимость дизельного топлива и газа на всех АЗС не изменилась.
Самые высокие цены среди сетей зафиксированы на АЗС SOCAR. К примеру, самый дорогой бензин ("сотый") теперь стоит 89,99 грн/л (вчера был 88,99 грн).
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 20 мая (инфографика РБК-Украина)
Самые выгодные предложения на топливо, среди названных сетей, традиционно у "Укрнафты". Даже несмотря на то, что бензин здесь за сутки подорожал на 0,50 грн, цены все равно остаются существенно ниже, чем на заправках OKKO, WOG, SOCAR.
Так, самый дешевый бензин А-95 "Укрнафта" продает за 73,40 грн/л. Для сравнения, на SOCAR обычный 95-й обойдется в 79,99 грн/л - то есть на государственной сети можно сэкономить 6,59 грн на каждом литре.
