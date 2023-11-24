Рекордне подорожчання автогазу: у чому причини та що буде з цінами на пальне

Ціни на скраплений газ в Україні зросли за останній місяць більш ніж на чверть через сезонне зростання попиту в Польщі та нові митні правила. Блокування польського кордону не має до цього відношення.

"Перша причина те, що автогаз є сезонним товаром. Коли починається опалювальний сезон, альтернативою автогазу стає суміш, яку використовують для опалення. Котелень, які працюють на пропан-бутані, в Польщі та країнах Балтії дуже багато. І тому виникає конкуренція автогазу. А зараз автогаз постачається насамперед із Заходу в Україну, то його нестача призвела дефіциту на заправках", - сказав він.

За його словами. друга причин, це нові митні правила, які вимагають чіткого встановлення країни походження ресурсу. "Не секрет, що до нас потрапляло щонайменше третина палива, яка вироблялася у Російській Федерації або в Білорусі, і потім через різні схеми надходила. Правила змінилися, і такі схеми припинили масово застосовувати", - повідомив Рябцев.

"Коли хтось розповідає про те, що страйки на трьох з 31 автомобільного пропуску на українському кордоні призвели до подорожчання скрапленого газу на чверть, я, чесно кажучи, скептично ставлюся до таких тверджень", - сказав директор спеціальних проектів НТЦ "Психея".

Що буде з цінами

Рябцев вважає, що ціни на автогаз в Україні вже досягли піку, оскільки газ є сенс використовувати, якщо його ціна по відношенню бензину є меншою за 65%. Зараз цей поріг вже досягнуто. Тому попит на автогаз падає.

"Якщо він далі буде дорожчати, його купувати ніхто не буде. Це трейдери прекрасно розуміють, тому що знімають газ з продажу на деяких заправках. Дехто каже, що це через дефіцит. Ні, це через те, що вони не отримують прибутку. Він просто не продається", - повідомив експерт.

Прогноз цін на бензин та дизель

Як зазначив Рябцев, для бензину та дизелю не існувало таких факторів, як для автогазу. Тому ціни на них в Україні стабільні. Основним фактором, який буде впливати на вартість пального є нафтові котирування, які зараз впали до 80 доларів, а прогнози щодо попиту негативні.

Експерт не бачить причин для подорожчання нафти на світових ринках, попри вербальні інтервенції країн-виробників, які зацікавлені в цьому.