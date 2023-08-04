Зростання цін на бензин прискорить інфляцію в Україні: прогноз НБУ

Зростання цін на пальне в Україні відновиться у ІІІ кварталі 2023 року внаслідок повернення довоєнного рівня оподаткування. Це додасть приблизно 0,7 в. п. прямого внеску в зміну Індексу споживчих цін у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (липень 2023 року).

"Крім того, це чинитиме непрямий вплив на інфляцію через перенесення вартості пального на ціни інших товарів та послуг, зокрема транспортних", - зазначають в НБУ.

За прогнозом НБУ, з наступного року ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту.

За даними НБУ, значні запаси, зниження світових цін на нафту, посилення конкуренції на роздрібному ринку та висока база порівняння зумовили падіння ціни на пальне (на 20.3% р/р у червні).

Підвищення податків та зростання цін на бензин

Нагадаємо, з 1 липня 2023 року в Україні повернули довоєнні податки на пальне. Це має призвести до зростання цін на бензин на 10-12 гривень, на дизельне пальне - на 8-10 гривень.

За липень мережі АЗС підняли ціни на бензин приблизно на 4 гривні. На початку серпня зростання цін прискорилося: бензин та дизель подорожчали ще на 1,5 гривні до 50 гривень на бензин та 49 гривень на дизельне пальне.

НБУ прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%.