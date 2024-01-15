Бензин и автогаз подорожали, дизель подешевел в Украине за 2023 год

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о средних ценах на топливо в Украине за 2023 год. Цены менялись разнонаправленно под влиянием нескольких факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, в декабре 2023 года по сравнению декабрем 2022 года бензин А-92 подешевел на 0,6% до 49,7 гривен за литр, бензин А-95 подорожал на 2,5% до 52,6 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 4,3% до 52,7 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 14,2% до 33,3 гривен за литр.

Повышение налогов

С 1 июля в Украине выросли налоги на топливо. Это должно было привести к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо - на 8-10 гривен. В итоге цены выросли несколько меньше из-за снижения потребления и конкуренции на рынке.

По данным НБУ возврат довоенного уровня налогов добавил примерно 0,7 п. п. прямого вклада в инфляцию. Кроме того, это будет оказывать косвенное влияние на инфляцию из-за переноса стоимости топлива на цены других товаров и услуг, в том числе транспортных.

Снижение цен на нефть

Украина импортирует практически весь объем топлива. Основным фактором, который влияет на цену топлива в Украине, являются мировые цены на нефть. За 2023 год цены упали на 10%, что вызвало удешевление топлива.

Кроме того, осенью автогаз резко подорожал в Украине из-за сезонного роста спроса в Польше и новых таможенных правил. Как сообщил в комментарии РБК-Украина директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, к нам попадала по меньшей мере треть топлива, которое производилось в Российской Федерации или в Беларуси, и затем через разные схемы поступало. "Правила изменились, и такие схемы прекратили массово применять", - сообщил Рябцев.