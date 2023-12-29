Нафта за 2023 рік подешевшала на 10%: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту за 2023 впали на 10%, що стало першим зниженням за два роки. Нафта подешевшала після того, як геополітичні проблеми, скорочення видобутку та глобальні заходи щодо стримування інфляції викликали різкі коливання цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У п'ятницю, 29 грудня, в останній торговий день 2023 року, ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 77,5 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на нафту нафти марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися за ціною 72,0 доларів.

Ціни на нафту стабілізувалися після падіння на 3% напередодні, оскільки все більше судноплавних компаній готуються до транзиту маршрутом Червоного моря. Великі компанії припинили використовувати маршрути Червоним морем після того, як єменське угруповання хуситів почало атакувати судна.

Обидва еталонні показники знаходяться на найнижчому рівні кінця року з 2020 року, коли пандемія вдарила по попиту і призвела до різкого падіння цін.

Скорочення видобутку в рамках ОПЕК+ виявилося недостатнім для підтримки цін: базові ціни впали майже на 20% порівняно з найвищим рівнем цього року.

Слабкі показники нафти за підсумками року контрастують зі світовими акціями, які очікують зростання до кінця 2023 року. Індекс акцій MSCI, який відстежує акції в 47 країнах, зріс приблизно на 20% з початку року, оскільки інвестори очікують на швидке зниження ставок Федеральною резервною системою США наступного року.

На валютному ринку долар зміцнився до кошика світових валют і цього року після двох років знизився на 2%.

Очікуване зниження відсоткових ставок, яке може знизити вартість споживчих позик в основних регіонах-споживачах, а також слабкіший долар, який робить нафту менш дорогою для іноземних покупців, можуть підвищити попит у 2024 році, кажуть представники галузі.

За даними опитування Reuters, у якому взяли участь 30 економістів та аналітиків, ціна на нафту марки Brent у 2024 році становитиме в середньому 84,4 долара за барель порівняно із середнім показником близько 80 доларів за барель цього року та максимумом у понад 100 доларів. 2022 року після вторгнення Росії до України.