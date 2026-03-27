Бензин різко здешевшав, але не всюди: ціни на АЗС 27 березня

09:57 27.03.2026 Пт
2 хв
Популярна мережа АЗС скинула ціну на преміальну марку бензину одразу на 3 гривні
aimg Марія Кучерявець
Бензин різко здешевшав, але не всюди: ціни на АЗС 27 березня Фото: ціни на пальне майже не змінилися, але один показник здивував (Getty Images)

На українських АЗС ціни здебільшого не змінилися, але в одній із мереж бензин подешевшав одразу на 3 гривні.

РБК-Україна в матеріалі нижче наводить актуальні ціни на автозаправних станціях станом на 27 березня.

Головне:

  • Бензин: "Укрнафта" знизила вартість на 95-й (Energy) на 3 грн (до 68,99 грн). В інших мережах ціна стабільна - від 74,99 до 84,99 грн.
  • Дизель: Ціни без змін. Найнижча вартість у мережі "Укрнафта" (80,99 грн), у мережах OKKO, WOG та SOCAR - від 86,99 грн.
  • Автогаз: ситуація стабільна. Ціновий діапазон на АЗС коливається в межах 44,99-46,99 грн.

Що змінилося за добу на стелах АЗС

Станом на 27 березня на українських автозаправних станціях спостерігається стабільність цін у більшості великих мереж, проте в державній "Укрнафті" зафіксовано суттєве зниження вартості преміального бензину.

Бензин 95 (Energy): ціна впала на 3,00 грн (з 71,99 грн до 68,99 грн). Тепер вартість преміальної марки зрівнялася з ціною звичайного А-95 у цій мережі.

У мережах OKKO, WOG та SOCAR ціни на всі види пального (бензин, дизель та газ) залишилися на рівні попереднього дня, 26 березня.

Фото: ціни на пальне в Україні на популярних АЗС 27 березня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: ціни на пальне в Україні на популярних АЗС 27 березня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 27 березня

OKKO:

  • Бензин Pulls 100: 84,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 77,99 грн
  • Бензин А-95 Євро: 74,99 грн
  • ДП Pulls: 89,99 грн
  • ДП Євро: 86,99 грн
  • Газ: 46,99 грн

WOG:

  • Бензин 100: 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
  • Бензин 95 Євро: 74,99 грн
  • ДП Mustang: 89,99 грн
  • ДП Євро-5: 86,99 грн
  • Газ: 46,98 грн

SOCAR:

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДП NANO Extro: 89,99 грн
  • ДП NANO: 86,99 грн
  • Газ: 46,98 грн

"Укрнафта":

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 68,99 грн (-3,00 грн)
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДП (Energy): 84,99 грн
  • ДП: 80,99 грн
  • Газ: 44,99 грн

