Бензин різко здешевшав, але не всюди: ціни на АЗС 27 березня
На українських АЗС ціни здебільшого не змінилися, але в одній із мереж бензин подешевшав одразу на 3 гривні.
РБК-Україна в матеріалі нижче наводить актуальні ціни на автозаправних станціях станом на 27 березня.
Головне:
- Бензин: "Укрнафта" знизила вартість на 95-й (Energy) на 3 грн (до 68,99 грн). В інших мережах ціна стабільна - від 74,99 до 84,99 грн.
- Дизель: Ціни без змін. Найнижча вартість у мережі "Укрнафта" (80,99 грн), у мережах OKKO, WOG та SOCAR - від 86,99 грн.
- Автогаз: ситуація стабільна. Ціновий діапазон на АЗС коливається в межах 44,99-46,99 грн.
Що змінилося за добу на стелах АЗС
Станом на 27 березня на українських автозаправних станціях спостерігається стабільність цін у більшості великих мереж, проте в державній "Укрнафті" зафіксовано суттєве зниження вартості преміального бензину.
Бензин 95 (Energy): ціна впала на 3,00 грн (з 71,99 грн до 68,99 грн). Тепер вартість преміальної марки зрівнялася з ціною звичайного А-95 у цій мережі.
У мережах OKKO, WOG та SOCAR ціни на всі види пального (бензин, дизель та газ) залишилися на рівні попереднього дня, 26 березня.
Фото: ціни на пальне в Україні на популярних АЗС 27 березня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 27 березня
OKKO:
- Бензин Pulls 100: 84,99 грн
- Бензин Pulls 95: 77,99 грн
- Бензин А-95 Євро: 74,99 грн
- ДП Pulls: 89,99 грн
- ДП Євро: 86,99 грн
- Газ: 46,99 грн
WOG:
- Бензин 100: 84,99 грн
- Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
- Бензин 95 Євро: 74,99 грн
- ДП Mustang: 89,99 грн
- ДП Євро-5: 86,99 грн
- Газ: 46,98 грн
SOCAR:
- Бензин NANO 100: 84,99 грн
- Бензин NANO 95: 78,99 грн
- Бензин А-95: 74,99 грн
- ДП NANO Extro: 89,99 грн
- ДП NANO: 86,99 грн
- Газ: 46,98 грн
"Укрнафта":
- Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
- Бензин 95 (Energy): 68,99 грн (-3,00 грн)
- Бензин А-95: 68,99 грн
- Бензин А-92: 65,99 грн
- ДП (Energy): 84,99 грн
- ДП: 80,99 грн
- Газ: 44,99 грн