Бензин резко подешевел, но не везде: цены на АЗС 27 марта

09:57 27.03.2026 Пт
2 мин
Популярная сеть АЗС сбросила цену на премиальную марку бензина сразу на 3 гривны
aimg Мария Кучерявец
Бензин резко подешевел, но не везде: цены на АЗС 27 марта Фото: цены на топливо почти не изменились, но один показатель удивил (Getty Images)

На украинских АЗС цены в основном не изменились, но в одной из сетей бензин подешевел сразу на 3 гривны.

РБК-Украина в материале ниже приводит актуальные цены на автозаправочных станциях по состоянию на 27 марта.

Главное:

  • Бензин: "Укрнафта" снизила стоимость на 95-й (Energy) на 3 грн (до 68,99 грн). В других сетях цена стабильна - от 74,99 до 84,99 грн.
  • Дизель: Цены без изменений. Самая низкая стоимость в сети "Укрнафта" (80,99 грн), в сетях OKKO, WOG и SOCAR - от 86,99 грн.
  • Автогаз: ситуация стабильная. Ценовой диапазон на АЗС колеблется в пределах 44,99-46,99 грн.

Что изменилось за сутки на стелах АЗС

По состоянию на 27 марта на украинских автозаправочных станциях наблюдается стабильность цен в большинстве крупных сетей, однако в государственной "Укрнафте" зафиксировано существенное снижение стоимости премиального бензина.

Бензин 95 (Energy): цена упала на 3,00 грн (с 71,99 грн до 68,99 грн). Теперь стоимость премиальной марки сравнялась с ценой обычного А-95 в этой сети.

В сетях OKKO, WOG и SOCAR цены на все виды топлива (бензин, дизель и газ) остались на уровне предыдущего дня, 26 марта.

Фото: цены на топливо в Украине на популярных АЗС 27 марта (инфографика РБК-Украина)

Фото: цены на топливо в Украине на популярных АЗС 27 марта (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 27 марта

OKKO:

  • Бензин Pulls 100: 84,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 77,99 грн
  • Бензин А-95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Pulls: 89,99 грн
  • ДТ Евро: 86,99 грн
  • Газ: 46,99 грн

WOG:

  • Бензин 100: 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
  • Бензин 95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Mustang: 89,99 грн
  • ДТ Евро-5: 86,99 грн
  • Газ: 46,98 грн

SOCAR:

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн.
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 89,99 грн.
  • ДТ NANO: 86,99 грн.
  • Газ: 46,98 грн

"Укрнафта":

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 68,99 грн (-3,00 грн)
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДТ (Energy): 84,99 грн
  • ДТ: 80,99 грн
  • Газ: 44,99 грн

