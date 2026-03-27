Бензин резко подешевел, но не везде: цены на АЗС 27 марта
На украинских АЗС цены в основном не изменились, но в одной из сетей бензин подешевел сразу на 3 гривны.
РБК-Украина в материале ниже приводит актуальные цены на автозаправочных станциях по состоянию на 27 марта.
Главное:
- Бензин: "Укрнафта" снизила стоимость на 95-й (Energy) на 3 грн (до 68,99 грн). В других сетях цена стабильна - от 74,99 до 84,99 грн.
- Дизель: Цены без изменений. Самая низкая стоимость в сети "Укрнафта" (80,99 грн), в сетях OKKO, WOG и SOCAR - от 86,99 грн.
- Автогаз: ситуация стабильная. Ценовой диапазон на АЗС колеблется в пределах 44,99-46,99 грн.
Что изменилось за сутки на стелах АЗС
По состоянию на 27 марта на украинских автозаправочных станциях наблюдается стабильность цен в большинстве крупных сетей, однако в государственной "Укрнафте" зафиксировано существенное снижение стоимости премиального бензина.
Бензин 95 (Energy): цена упала на 3,00 грн (с 71,99 грн до 68,99 грн). Теперь стоимость премиальной марки сравнялась с ценой обычного А-95 в этой сети.
В сетях OKKO, WOG и SOCAR цены на все виды топлива (бензин, дизель и газ) остались на уровне предыдущего дня, 26 марта.
Фото: цены на топливо в Украине на популярных АЗС 27 марта (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 27 марта
OKKO:
- Бензин Pulls 100: 84,99 грн
- Бензин Pulls 95: 77,99 грн
- Бензин А-95 Евро: 74,99 грн
- ДТ Pulls: 89,99 грн
- ДТ Евро: 86,99 грн
- Газ: 46,99 грн
WOG:
- Бензин 100: 84,99 грн
- Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
- Бензин 95 Евро: 74,99 грн
- ДТ Mustang: 89,99 грн
- ДТ Евро-5: 86,99 грн
- Газ: 46,98 грн
SOCAR:
- Бензин NANO 100: 84,99 грн
- Бензин NANO 95: 78,99 грн.
- Бензин А-95: 74,99 грн
- ДТ NANO Extro: 89,99 грн.
- ДТ NANO: 86,99 грн.
- Газ: 46,98 грн
"Укрнафта":
- Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
- Бензин 95 (Energy): 68,99 грн (-3,00 грн)
- Бензин А-95: 68,99 грн
- Бензин А-92: 65,99 грн
- ДТ (Energy): 84,99 грн
- ДТ: 80,99 грн
- Газ: 44,99 грн