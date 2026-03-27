Бензин резко подешевел, но не везде: цены на АЗС 27 марта

На украинских АЗС цены в основном не изменились, но в одной из сетей бензин подешевел сразу на 3 гривны.

РБК-Украина в материале ниже приводит актуальные цены на автозаправочных станциях по состоянию на 27 марта.

Главное: Бензин : "Укрнафта" снизила стоимость на 95-й (Energy) на 3 грн (до 68,99 грн). В других сетях цена стабильна - от 74,99 до 84,99 грн.

: "Укрнафта" снизила стоимость на 95-й (Energy) на 3 грн (до 68,99 грн). В других сетях цена стабильна - от 74,99 до 84,99 грн. Дизель : Цены без изменений. Самая низкая стоимость в сети "Укрнафта" (80,99 грн), в сетях OKKO, WOG и SOCAR - от 86,99 грн.

: Цены без изменений. Самая низкая стоимость в сети "Укрнафта" (80,99 грн), в сетях OKKO, WOG и SOCAR - от 86,99 грн. Автогаз: ситуация стабильная. Ценовой диапазон на АЗС колеблется в пределах 44,99-46,99 грн.

Что изменилось за сутки на стелах АЗС

По состоянию на 27 марта на украинских автозаправочных станциях наблюдается стабильность цен в большинстве крупных сетей, однако в государственной "Укрнафте" зафиксировано существенное снижение стоимости премиального бензина.

Бензин 95 (Energy): цена упала на 3,00 грн (с 71,99 грн до 68,99 грн). Теперь стоимость премиальной марки сравнялась с ценой обычного А-95 в этой сети.

В сетях OKKO, WOG и SOCAR цены на все виды топлива (бензин, дизель и газ) остались на уровне предыдущего дня, 26 марта.

Фото: цены на топливо в Украине на популярных АЗС 27 марта (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 27 марта

OKKO:

Бензин Pulls 100: 84,99 грн

Бензин Pulls 95: 77,99 грн

Бензин А-95 Евро: 74,99 грн

ДТ Pulls: 89,99 грн

ДТ Евро: 86,99 грн

Газ: 46,99 грн

WOG:

Бензин 100: 84,99 грн

Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн

Бензин 95 Евро: 74,99 грн

ДТ Mustang: 89,99 грн

ДТ Евро-5: 86,99 грн

Газ: 46,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100: 84,99 грн

Бензин NANO 95: 78,99 грн.

Бензин А-95: 74,99 грн

ДТ NANO Extro: 89,99 грн.

ДТ NANO: 86,99 грн.

Газ: 46,98 грн

"Укрнафта":