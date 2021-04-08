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Бензин перестал дешеветь: цены на украинских АЗС

Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 8 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал на 1 копейку.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,71 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,58 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,25 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 15,76 гривен за литр (+0,01 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть снижаются в четверг, 8 апреля, после того, как официальные данные показали значительный рост запасов бензина в США, что вызвало опасения по поводу ослабления спроса. В то же время поставки нефти растут по всему миру.

Напомним, розничные цены на бензин и в Украине 5 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились. После этого падение цен несколько замедлилось.

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