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Бензин продолжает дешеветь: цены на украинских АЗС

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 13:27
Бензин продолжает дешеветь: цены на украинских АЗС Фото: бензин дешевеет на украинских АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 6 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Автогаз - без изменений.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,73 гривен за литр (-0,05 гривен), на бензин А-95 - 28,59 гривен за литр (-0,08 гривен), на дизельное топливо - 28,26 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 15,77 гривен за литр (-0,00 гривен).
Бензин продолжает дешеветь: цены на украинских АЗС

Напомним, 2 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке.

Как сообщало РБК-Украина, розничные цены на бензин и в Украине 5 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились.

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