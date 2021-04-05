Нефть дешевеет после решения ОПЕК+ по сокращению добычи

В понедельник, 5 апреля, цены на нефть упали, уравновешивая значительный рост, достигнутый на предыдущей сессии, который был вызван решением ОПЕК+. Крупнейшие производители договорились постепенно ослабить сокращения добычи в период с мая по июль.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,5% до 63,90 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени. Нефть марки WTI на май подешевела на 1,4%, по 60,60 доллара за баррель.

По обоим контрактам в четверг был достигнут рост более 2 долларов за баррель, поскольку инвесторы рассматривали решение ОПЕК+ как подтверждение восстановления, обусловленного спросом, а план президента США Джо Байдена по расходам на инфраструктуру в размере 2 триллионов долларов усилил оптимизм.

Рынки были закрыты в пятницу из-за праздника Пасхи.

Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники (группа ОПЕК+), согласились ослабить ограничения добычи на 350 тыс. баррелей в сутки в мае, еще на 350 тыс. баррелей в сутки в июне и еще на 400 тыс. баррелей в сутки в июле.

Решение было принято после того, как новая администрация США призвала Саудовскую Аравию, крупнейшего в мире экспортера нефти, сохранить доступность энергии для потребителей, несмотря на опасения по поводу спроса, поскольку некоторые части Европы остаются заблокированными, в то время как Япония может расширить экстренные меры для сдерживания новой волны коронавируса.

Согласно соглашению, достигнутому в четверг, сокращение ОПЕК+ будет чуть выше 6,5 млн баррелей в сутки с мая по сравнению с чуть менее 7 млн баррелей в сутки в апреле.

Кроме того, Саудовская Аравия заявила, что к июлю постепенно отказывается от дополнительных добровольных сокращений, что приведет к добавлению 1 млн баррелей в сутки. После этого Saudi Aramco в воскресенье повысила официальные отпускные цены (OSP) на май для Азии.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что это решение указывает на осторожное и упорядоченное наращивание добычи со стороны ОПЕК+. Банк ожидает значительного восстановления спроса на нефть этим летом, что потребует дополнительных 2 млн баррелей в сутки добычи ОПЕК+ с июля по октябрь.