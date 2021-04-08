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Бензин припинив дешевшати: ціни на українських АЗС

Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 8 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подорожчав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 складають 27,71 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 28,58 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,25 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 15,76 гривень за літр (+0,01 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту знижуються в четвер, 8 квітня, після того, як офіційні дані показали значне зростання запасів бензину в США, що викликало побоювання з приводу ослаблення попиту. У той же час постачання нафти ростуть по всьому світу.

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин та в Україні 5 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем різко знизилися. Після цього падіння цін дещо сповільнилося.

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