Бензин припинив дешевшати: ціни на українських АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 8 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подорожчав на 1 копійку.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 складають 27,71 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 28,58 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,25 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 15,76 гривень за літр (+0,01 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту знижуються в четвер, 8 квітня, після того, як офіційні дані показали значне зростання запасів бензину в США, що викликало побоювання з приводу ослаблення попиту. У той же час постачання нафти ростуть по всьому світу.

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин та в Україні 5 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем різко знизилися. Після цього падіння цін дещо сповільнилося.