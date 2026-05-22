Бензин подорожчав, але не скрізь: актуальні ціни на АЗС 22 травня

Головне: Бензин : на АЗС OKKO, WOG та SOCAR ціни залишилися незмінними, тоді як державна "Укрнафта" підвищила вартість А-92.

: на АЗС OKKO, WOG та SOCAR ціни залишилися незмінними, тоді як державна "Укрнафта" підвищила вартість А-92. ДП : вартість дизельного пального на АЗС зафіксувалася на рівні попереднього дня.

: вартість дизельного пального на АЗС зафіксувалася на рівні попереднього дня. Автогаз: цінники на автомобільний газ у всіх чотирьох великих мережах АЗС залишилися повністю стабільними.

Що змінилося на АЗС

У великих мережах OKKO, WOG, SOCAR ціни на всі види пального (бензин, дизельне пальне та автомобільний газ) залишилися на рівні попереднього дня без жодних змін.

Державна "Укрнафта" змінила ціну на одну позицію пального. Так, бензин А-92 подорожчав на 1,00 грн - з 68,90 грн до 69,90 грн.

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 22 травня (інфографіка РБК-Україна)

Ціни на решту марок бензину (98 Energy, 95 Energy, А-95), дизельне пальне та газ у цій мережі залишилися незмінними.

Деталізація цін на АЗС 22 травня, п'ятниця

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Євро: 79,90 грн

ДП Pulls: 92,90 грн

ДП Євро: 89,90 грн

Газ: 48,90 грн

WOG

Бензин 100: 89,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн

Бензин 95 Євро: 79,90 грн

ДП Mustang: 92,90 грн

ДП Євро-5: 89,90 грн

Газ: 48,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 89,99 грн

Бензин NANO 95: 83,99 грн

Бензин А-95: 79,99 грн

ДП NANO Extro: 92,99 грн

ДП NANO: 89,99 грн

Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"