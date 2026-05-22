Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Бензин подорожал, но не везде: актуальные цены на АЗС 22 мая

08:45 22.05.2026 Пт
2 мин
Бензин на одной из сетей АЗС за сутки подорожал сразу на 1 гривну
aimg Мария Кучерявец
Фото: на одной из АЗС изменение ценников перед выходными (Getty Images)

По сравнению с предыдущим днем, в пятницу, 22 мая, ситуация на крупнейших автозаправочных станциях Украины остается преимущественно стабильной. Однако на одной из сетей зафиксировано изменение стоимости одной из позиций бензина.

РБК-Украина рассказывает, сколько сегодня стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС и где изменилась стоимость топлива.

Главное:

  • Бензин: на АЗС OKKO, WOG и SOCAR цены остались неизменными, тогда как государственная "Укрнафта" повысила стоимость А-92.
  • ДТ: стоимость дизельного топлива на АЗС зафиксировалась на уровне предыдущего дня.
  • Автогаз: ценники на автомобильный газ во всех четырех крупных сетях АЗС остались полностью стабильными.

Что изменилось на АЗС

В крупных сетях OKKO, WOG, SOCAR цены на все виды топлива (бензин, дизельное топливо и автомобильный газ) остались на уровне предыдущего дня без изменений.

Государственная "Укрнафта" изменила цену на одну позицию топлива. Так, бензин А-92 подорожал на 1,00 грн - с 68,90 грн до 69,90 грн.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 22 мая (инфографика РБК-Украина)

Цены на остальные марки бензина (98 Energy, 95 Energy, А-95), дизельное топливо и газ в этой сети остались неизменными.

Детализация цен на АЗС 22 мая, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн.
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 46,90 грн
