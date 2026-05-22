Бензин подорожал, но не везде: актуальные цены на АЗС 22 мая

Главное: Бензин : на АЗС OKKO, WOG и SOCAR цены остались неизменными, тогда как государственная "Укрнафта" повысила стоимость А-92.

: на АЗС OKKO, WOG и SOCAR цены остались неизменными, тогда как государственная "Укрнафта" повысила стоимость А-92. ДТ : стоимость дизельного топлива на АЗС зафиксировалась на уровне предыдущего дня.

: стоимость дизельного топлива на АЗС зафиксировалась на уровне предыдущего дня. Автогаз: ценники на автомобильный газ во всех четырех крупных сетях АЗС остались полностью стабильными.

Что изменилось на АЗС

В крупных сетях OKKO, WOG, SOCAR цены на все виды топлива (бензин, дизельное топливо и автомобильный газ) остались на уровне предыдущего дня без изменений.

Государственная "Укрнафта" изменила цену на одну позицию топлива. Так, бензин А-92 подорожал на 1,00 грн - с 68,90 грн до 69,90 грн.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 22 мая (инфографика РБК-Украина)

Цены на остальные марки бензина (98 Energy, 95 Energy, А-95), дизельное топливо и газ в этой сети остались неизменными.

Детализация цен на АЗС 22 мая, пятница

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Евро: 79,90 грн

ДТ Pulls: 92,90 грн

ДТ Евро: 89,90 грн

Газ: 48,90 грн

WOG

Бензин 100: 89,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн

Бензин 95 Евро: 79,90 грн

ДТ Mustang: 92,90 грн

ДТ Евро-5: 89,90 грн

Газ: 48,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 89,99 грн

Бензин NANO 95: 83,99 грн.

Бензин А-95: 79,99 грн

ДТ NANO Extro: 92,99 грн.

ДТ NANO: 89,99 грн.

Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"