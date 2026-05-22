Бензин подорожал, но не везде: актуальные цены на АЗС 22 мая
По сравнению с предыдущим днем, в пятницу, 22 мая, ситуация на крупнейших автозаправочных станциях Украины остается преимущественно стабильной. Однако на одной из сетей зафиксировано изменение стоимости одной из позиций бензина.
РБК-Украина рассказывает, сколько сегодня стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС и где изменилась стоимость топлива.
Главное:
- Бензин: на АЗС OKKO, WOG и SOCAR цены остались неизменными, тогда как государственная "Укрнафта" повысила стоимость А-92.
- ДТ: стоимость дизельного топлива на АЗС зафиксировалась на уровне предыдущего дня.
- Автогаз: ценники на автомобильный газ во всех четырех крупных сетях АЗС остались полностью стабильными.
Что изменилось на АЗС
В крупных сетях OKKO, WOG, SOCAR цены на все виды топлива (бензин, дизельное топливо и автомобильный газ) остались на уровне предыдущего дня без изменений.
Государственная "Укрнафта" изменила цену на одну позицию топлива. Так, бензин А-92 подорожал на 1,00 грн - с 68,90 грн до 69,90 грн.
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 22 мая (инфографика РБК-Украина)
Цены на остальные марки бензина (98 Energy, 95 Energy, А-95), дизельное топливо и газ в этой сети остались неизменными.
Детализация цен на АЗС 22 мая, пятница
OKKO
- Бензин Pulls 100: 89,90 грн
- Бензин Pulls 95: 82,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
- ДТ Pulls: 92,90 грн
- ДТ Евро: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
WOG
- Бензин 100: 89,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
- Бензин 95 Евро: 79,90 грн
- ДТ Mustang: 92,90 грн
- ДТ Евро-5: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 89,99 грн
- Бензин NANO 95: 83,99 грн.
- Бензин А-95: 79,99 грн
- ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
- ДТ NANO: 89,99 грн.
- Газ: 48,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДТ (Energy): 88,90 грн
- ДТ: 86,90 грн
- Газ: 46,90 грн