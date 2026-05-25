Бензин дорожчає, газ дешевшає: свіжі ціни на АЗС 25 травня

09:11 25.05.2026 Пн
2 хв
Популярна марка бензину додала в ціні до 3 гривень за літр
aimg Марія Кучерявець
Фото: ціни на АЗС 25 травня змінилися після вихідних (Getty Images)

На АЗС у понеділок, 25 травня спостерігається зміна цінників на пальне. Після вихідних державна мережа "Укрнафта" скоригувала вартість деяких позицій - окремі види бензину здорожчали, а скраплений газ, навпаки, здешевшав.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує бензин, дизель і автогаз на АЗС.

Головне:

  • Бензин: В "Укрнафті" бензин А-95 (Energy) подорожчав на 3,00 грн (до 76,90 грн), а звичайний А-95 - на 1,00 (до 74,90 грн).
  • Дизель: Вартість дизельного пального на популярних АЗС після вихідних залишилася абсолютно стабільною.
  • Автогаз: На заправках OKKO, WOG та SOCAR ціна без змін, а в мережі "Укрнафта" пальне здешевшало на 1,00 грн.

Що змінилося на АЗС

Порівняно з п'ятницею, 22 травня, зафіксовано такі зміни:

  • Мережі OKKO, WOG та SOCAR: Жодних змін. Ціни на всі види бензину, дизельного пального та автогазу залишилися на колишньому рівні.

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 25 травня (інфографіка РБК-Україна)

При цьому на державній "Укрнафті":

  • Бензин 95 (Energy) здорожчав на 3,00 грн (з 73,90 грн до 76,90 грн).
  • Бензин А-95 здорожчав на 1,00 грн (з 73,90 грн до 74,90 грн).
  • Автогаз здешевшав на 1,00 грн (з 46,90 грн до 45,90 грн).
  • Бензин 98 (Energy), Бензин А-92, ДП (Energy) та звичайне ДП залишилися без змін.

Деталізація цін на АЗС 25 травня, понеділок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Pulls: 92,90 грн
  • ДП Євро: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Mustang: 92,90 грн
  • ДП Євро-5: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДП NANO Extro: 92,99 грн
  • ДП NANO: 89,99 грн
  • Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 88,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 45,90 грн
