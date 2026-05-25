Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Бензин дорожает, газ дешевеет: свежие цены на АЗС 25 мая

09:11 25.05.2026 Пн
2 мин
Популярная марка бензина прибавила в цене до 3 гривен за литр
aimg Мария Кучерявец
Фото: цены на АЗС 25 мая изменились после выходных (Getty Images)

На АЗС в понедельник, 25 мая наблюдается изменение ценников на топливо. После выходных государственная сеть "Укрнафта" скорректировала стоимость некоторых позиций - отдельные виды бензина подорожали, а сжиженный газ, наоборот, подешевел.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС.

Читайте также: Будет ли дефицит бензина и почему цены на АЗС разнятся

Главное:

  • Бензин: В "Укрнафте" бензин А-95 (Energy) подорожал на 3,00 грн (до 76,90 грн), а обычный А-95 - на 1,00 (до 74,90 грн).
  • Дизель: Стоимость дизельного топлива на популярных АЗС после выходных осталась абсолютно стабильной.
  • Автогаз: На заправках OKKO, WOG и SOCAR цена без изменений, а в сети "Укрнафта" топливо подешевело на 1,00 грн.

Что изменилось на АЗС

По сравнению с пятницей, 22 мая, зафиксированы следующие изменения:

  • Сети OKKO, WOG и SOCAR: Никаких изменений. Цены на все виды бензина, дизельного топлива и автогаза остались на прежнем уровне.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 25 мая (инфографика РБК-Украина)

При этом на государственной "Укрнафте":

  • Бензин 95 (Energy) подорожал на 3,00 грн (с 73,90 грн до 76,90 грн).
  • Бензин А-95 подорожал на 1,00 грн (с 73,90 грн до 74,90 грн).
  • Автогаз подешевел на 1,00 грн (с 46,90 грн до 45,90 грн).
  • Бензин 98 (Energy), Бензин А-92, ДТ (Energy) и обычное ДТ остались без изменений.

Детализация цен на АЗС 25 мая, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн.
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

