Бензин дорожает, газ дешевеет: свежие цены на АЗС 25 мая
09:11 25.05.2026 Пн
Популярная марка бензина прибавила в цене до 3 гривен за литр
Фото: цены на АЗС 25 мая изменились после выходных (Getty Images)
На АЗС в понедельник, 25 мая наблюдается изменение ценников на топливо. После выходных государственная сеть "Укрнафта" скорректировала стоимость некоторых позиций - отдельные виды бензина подорожали, а сжиженный газ, наоборот, подешевел.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС.
Главное:
- Бензин: В "Укрнафте" бензин А-95 (Energy) подорожал на 3,00 грн (до 76,90 грн), а обычный А-95 - на 1,00 (до 74,90 грн).
- Дизель: Стоимость дизельного топлива на популярных АЗС после выходных осталась абсолютно стабильной.
- Автогаз: На заправках OKKO, WOG и SOCAR цена без изменений, а в сети "Укрнафта" топливо подешевело на 1,00 грн.
Что изменилось на АЗС
По сравнению с пятницей, 22 мая, зафиксированы следующие изменения:
- Сети OKKO, WOG и SOCAR: Никаких изменений. Цены на все виды бензина, дизельного топлива и автогаза остались на прежнем уровне.
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 25 мая (инфографика РБК-Украина)
При этом на государственной "Укрнафте":
- Бензин 95 (Energy) подорожал на 3,00 грн (с 73,90 грн до 76,90 грн).
- Бензин А-95 подорожал на 1,00 грн (с 73,90 грн до 74,90 грн).
- Автогаз подешевел на 1,00 грн (с 46,90 грн до 45,90 грн).
- Бензин 98 (Energy), Бензин А-92, ДТ (Energy) и обычное ДТ остались без изменений.
Детализация цен на АЗС 25 мая, понедельник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 89,90 грн
- Бензин Pulls 95: 82,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
- ДТ Pulls: 92,90 грн
- ДТ Евро: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
WOG
- Бензин 100: 89,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
- Бензин 95 Евро: 79,90 грн
- ДТ Mustang: 92,90 грн
- ДТ Евро-5: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 89,99 грн
- Бензин NANO 95: 83,99 грн.
- Бензин А-95: 79,99 грн
- ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
- ДТ NANO: 89,99 грн.
- Газ: 48,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 74,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДТ (Energy): 88,90 грн
- ДТ: 86,90 грн
- Газ: 45,90 грн