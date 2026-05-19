Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Бензин дорожчає, але не скрізь: що відбувається з цінами на АЗС 19 травня

09:20 19.05.2026 Вт
2 хв
Одна з популярних мереж оновила ціни на бензин, додавши по 1 гривні за літр
aimg Марія Кучерявець
Фото: бензин подорожчав ще на 1 гривню (Getty Images)

В Україні змінилися ціни на бензин на частині великих АЗС. WOG підняв вартість пального на 1 гривню, тоді як OKKO, SOCAR та "Укрнафта" поки утримують попередні цінники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Головне:

  • Стабільність на OKKO, SOCAR та "Укрнафті" - цінники без змін.
  • Подорожчання на WOG - плюс 1 гривня на різні марки бензину.
  • "Укрнафта" тримає найдешевше пальне серед названих мереж.

Що змінилося на АЗС

У мережах OKKO, SOCAR, "Укрнафта" ціни на всі види пального (бензин, дизель та газ) залишилися на рівні попереднього дня. Жодних змін не зафіксовано.

Натомість мережа АЗС WOG підвищила ціни.

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 19 травня (інфографіка РБК-Україна)

Подорожчання у WOG торкнулося всіх трьох позицій бензину.

  • Бензин 100 подорожчав на 1,00 грн - з 88,90 грн до 89,90 грн.
  • Бензин 95 (Mustang) також зріс у ціні на 1,00 грн - з 81,90 грн до 82,90 грн.
  • Бензин 95-й Євро також подорожчав з 78,90 грн до 79,90 грн за літр.

Деталізація цін на АЗС 19 травня, понеділок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 92,90 грн
  • ДП Євро: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Mustang: 92,90 грн
  • ДП Євро-5: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,99 грн
  • Бензин NANO 95: 82,99 грн
  • Бензин А-95: 78,99 грн
  • ДП NANO Extro: 92,99 грн
  • ДП NANO: 89,99 грн
  • Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 75,90 грн
  • Бензин А-95: 72,90 грн
  • Бензин А-92: 67,90 грн
  • ДП (Energy): 88,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 46,90 грн
