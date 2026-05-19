RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Бензин дорожает, но не везде: что происходит с ценами на АЗС 19 мая

09:20 19.05.2026 Вт
2 мин
Одна из популярных сетей обновила цены на бензин, добавив по 1 гривне за литр
aimg Мария Кучерявец
Фото: бензин подорожал еще на 1 гривну (Getty Images)

В Украине изменились цены на бензин на части крупных АЗС. WOG поднял стоимость топлива на 1 гривну, тогда как OKKO, SOCAR и "Укрнафта" пока удерживают предыдущие ценники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Читайте также: Будет ли дефицит бензина и почему цены на АЗС разнятся

Главное:

  • Стабильность на OKKO, SOCAR и "Укрнафте" - ценники без изменений.
  • Подорожание на WOG - плюс 1 гривна на различные марки бензина.
  • "Укрнафта" держит самое дешевое топливо среди названных сетей.

Что изменилось на АЗС

В сетях OKKO, SOCAR, "Укрнафта" цены на все виды топлива (бензин, дизель и газ) остались на уровне предыдущего дня. Никаких изменений не зафиксировано.

Зато сеть АЗС WOG повысила цены.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 19 мая (инфографика РБК-Украина)

Подорожание в WOG коснулось всех трех позиций бензина.

  • Бензин 100 подорожал на 1,00 грн - с 88,90 грн до 89,90 грн.
  • Бензин 95 (Mustang) также вырос в цене на 1,00 грн - с 81,90 грн до 82,90 грн.
  • Бензин 95-й Евро также подорожал с 78,90 грн до 79,90 грн за литр.

Детализация цен на АЗС 19 мая, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,99 грн
  • Бензин NANO 95: 82,99 грн.
  • Бензин А-95: 78,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 75,90 грн
  • Бензин А-95: 72,90 грн
  • Бензин А-92: 67,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
БензинЦены на бензинАЗСУкрнафтаОККОДизтопливоГазWOG