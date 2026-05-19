Бензин дорожает, но не везде: что происходит с ценами на АЗС 19 мая

Главное: Стабильность на OKKO, SOCAR и "Укрнафте" - ценники без изменений.

Подорожание на WOG - плюс 1 гривна на различные марки бензина.

"Укрнафта" держит самое дешевое топливо среди названных сетей.

Что изменилось на АЗС

В сетях OKKO, SOCAR, "Укрнафта" цены на все виды топлива (бензин, дизель и газ) остались на уровне предыдущего дня. Никаких изменений не зафиксировано.

Зато сеть АЗС WOG повысила цены.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 19 мая (инфографика РБК-Украина)

Подорожание в WOG коснулось всех трех позиций бензина.

Бензин 100 подорожал на 1,00 грн - с 88,90 грн до 89,90 грн.

Бензин 95 (Mustang) также вырос в цене на 1,00 грн - с 81,90 грн до 82,90 грн.

Бензин 95-й Евро также подорожал с 78,90 грн до 79,90 грн за литр.

Детализация цен на АЗС 19 мая, понедельник

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 92,90 грн

ДТ Евро: 89,90 грн

Газ: 48,90 грн

WOG

Бензин 100: 89,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн

Бензин 95 Евро: 79,90 грн

ДТ Mustang: 92,90 грн

ДТ Евро-5: 89,90 грн

Газ: 48,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,99 грн

Бензин NANO 95: 82,99 грн.

Бензин А-95: 78,99 грн

ДТ NANO Extro: 92,99 грн.

ДТ NANO: 89,99 грн.

Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"