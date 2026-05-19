Бензин дорожает, но не везде: что происходит с ценами на АЗС 19 мая
09:20 19.05.2026 Вт
Одна из популярных сетей обновила цены на бензин, добавив по 1 гривне за литр
Фото: бензин подорожал еще на 1 гривну
В Украине изменились цены на бензин на части крупных АЗС. WOG поднял стоимость топлива на 1 гривну, тогда как OKKO, SOCAR и "Укрнафта" пока удерживают предыдущие ценники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
Главное:
- Стабильность на OKKO, SOCAR и "Укрнафте" - ценники без изменений.
- Подорожание на WOG - плюс 1 гривна на различные марки бензина.
- "Укрнафта" держит самое дешевое топливо среди названных сетей.
Что изменилось на АЗС
В сетях OKKO, SOCAR, "Укрнафта" цены на все виды топлива (бензин, дизель и газ) остались на уровне предыдущего дня. Никаких изменений не зафиксировано.
Зато сеть АЗС WOG повысила цены.
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 19 мая (инфографика РБК-Украина)
Подорожание в WOG коснулось всех трех позиций бензина.
- Бензин 100 подорожал на 1,00 грн - с 88,90 грн до 89,90 грн.
- Бензин 95 (Mustang) также вырос в цене на 1,00 грн - с 81,90 грн до 82,90 грн.
- Бензин 95-й Евро также подорожал с 78,90 грн до 79,90 грн за литр.
Детализация цен на АЗС 19 мая, понедельник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Pulls: 92,90 грн
- ДТ Евро: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
WOG
- Бензин 100: 89,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
- Бензин 95 Евро: 79,90 грн
- ДТ Mustang: 92,90 грн
- ДТ Евро-5: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,99 грн
- Бензин NANO 95: 82,99 грн.
- Бензин А-95: 78,99 грн
- ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
- ДТ NANO: 89,99 грн.
- Газ: 48,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 75,90 грн
- Бензин А-95: 72,90 грн
- Бензин А-92: 67,90 грн
- ДТ (Energy): 88,90 грн
- ДТ: 86,90 грн
- Газ: 46,90 грн