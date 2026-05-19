ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Бензин дорожает, но не везде: что происходит с ценами на АЗС 19 мая

09:20 19.05.2026 Вт
2 мин
Одна из популярных сетей обновила цены на бензин, добавив по 1 гривне за литр
aimg Мария Кучерявец
Бензин дорожает, но не везде: что происходит с ценами на АЗС 19 мая Фото: бензин подорожал еще на 1 гривну (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине изменились цены на бензин на части крупных АЗС. WOG поднял стоимость топлива на 1 гривну, тогда как OKKO, SOCAR и "Укрнафта" пока удерживают предыдущие ценники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Читайте также: Будет ли дефицит бензина и почему цены на АЗС разнятся

Главное:

  • Стабильность на OKKO, SOCAR и "Укрнафте" - ценники без изменений.
  • Подорожание на WOG - плюс 1 гривна на различные марки бензина.
  • "Укрнафта" держит самое дешевое топливо среди названных сетей.

Что изменилось на АЗС

В сетях OKKO, SOCAR, "Укрнафта" цены на все виды топлива (бензин, дизель и газ) остались на уровне предыдущего дня. Никаких изменений не зафиксировано.

Зато сеть АЗС WOG повысила цены.

Бензин дорожает, но не везде: что происходит с ценами на АЗС 19 маяФото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 19 мая (инфографика РБК-Украина)

Подорожание в WOG коснулось всех трех позиций бензина.

  • Бензин 100 подорожал на 1,00 грн - с 88,90 грн до 89,90 грн.
  • Бензин 95 (Mustang) также вырос в цене на 1,00 грн - с 81,90 грн до 82,90 грн.
  • Бензин 95-й Евро также подорожал с 78,90 грн до 79,90 грн за литр.

Детализация цен на АЗС 19 мая, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,99 грн
  • Бензин NANO 95: 82,99 грн.
  • Бензин А-95: 78,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 75,90 грн
  • Бензин А-95: 72,90 грн
  • Бензин А-92: 67,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 46,90 грн
Читайте также: Запасов дизеля в Украине более чем на месяц, бензина - почти на два, - директор "А-95"
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бензин Цены на бензин АЗС Укрнафта ОККО Дизтопливо Газ WOG
Новости
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе