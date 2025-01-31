Бензин, дизель і автогаз подорожчали в січні: як змінилися ціни на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 31 січня 2025 року на бензин А-95 становлять 56,96 гривні за літр (+1,41 гривні за місяць), на дизельне пальне 55,32 гривні за літр (+2,57 гривні), на автогаз 37,17 гривні за літр (+1,77 гривні).



Ціни на АЗС 2 січня



Причини зміни цін

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня 2024 року підвищили акцизи на пальне. Це було першим етапом підвищення податків.

За даними НБУ, вересневе підвищення акцизних податків на пальне позначилося насамперед на вартості скрапленого газу. Останній дорожчав також через зростання вартості сировини та підвищений попит у Європі, зокрема через ембарго на ввезення сировини з РФ з 20 грудня.

З 1 січня 2025 року акцизи знову зросли. Це призвело до підвищення цін на АЗС.

"У міру вичерпання запасів під впливом затвердженого підвищення акцизів темпи зростання цін на пальне прискоряться до понад 13% у поточному році", - прогнозують у НБУ.

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг палива. За січень 2025 року ціни на нафту Brent зросли з 74 до 76,5 доларів, проте впродовж місяця були вищими за 80 доларів.