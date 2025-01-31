Бензин, дизель и автогаз подорожали в январе: как изменились цены на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены 32 января 2025 года на бензин А-95 составляют 56,96 гривен за литр (+1,41 гривен за месяц), на дизельное топливо 55,32 гривен за литр (+2,57 гривен), на автогаз 37,17 гривен за литр (+1,77 гривен).



Цены на АЗС 2 января



Причины изменения цен

Напомним, в Украине с 1 сентября 2024 года повысили акцизы на топливо. Это было первым этапом повышения налогов.

По данным НБУ, сентябрьское повышение акцизных налогов на топливо отразилось прежде всего на стоимости сжиженного газа. Последний дорожал также из-за роста стоимости сырья и повышенного спроса в Европе, в частности из-за эмбарго на ввоз сырья из РФ с 20 декабря.

С 1 января 2025 года акцизы снова выросли. Это привело к повышению цен на АЗС.

"По мере исчерпания запасов под влиянием утвержденного повышения акцизов темпы роста цен на топливо ускорятся до более 13% в текущем году", - прогнозируют в НБУ.

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. За январь 2025 года цены на нефть Brent выросли с 74 до 76,5 долларов, однако в течение месяца были выше 80 долларов.