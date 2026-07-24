Бензин по 100 грн: експерт пояснив, за якої умови ціни перетнуть психологічну позначку

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100 грн поки не на горизонті: За оцінкою Олега Пендзина, найближчим часом бензин навряд чи подорожчає до 100 грн за літр, попри нинішнє зростання цін.

За оцінкою Олега Пендзина, найближчим часом бензин навряд чи подорожчає до 100 грн за літр, попри нинішнє зростання цін. Критична позначка для нафти: Щоб пальне в Україні коштувало близько 100 грн/л, світова ціна на нафту має зрости приблизно до 150 доларів за барель.

Щоб пальне в Україні коштувало близько 100 грн/л, світова ціна на нафту має зрости приблизно до 150 доларів за барель. Подорожчання вже пояснюється ринком: Зростання цін на українських АЗС є наслідком стрибка вартості нафти приблизно з 70 до 97 доларів за барель за останні півтора тижні.

Зростання цін на українських АЗС є наслідком стрибка вартості нафти приблизно з 70 до 97 доларів за барель за останні півтора тижні. Історичний максимум ще не досягнуто: Україна вже переживала період, коли нафта коштувала близько 110 доларів за барель, але навіть тоді ціни на пальне не сягали нинішніх прогнозованих 100 грн за літр.

Україна вже переживала період, коли нафта коштувала близько 110 доларів за барель, але навіть тоді ціни на пальне не сягали нинішніх прогнозованих 100 грн за літр. Головний індикатор – світова нафта: Якщо марка Brent залишатиметься в діапазоні 100–110 доларів за барель, ціни на АЗС, за словами експерта, будуть близькими до тих, які українці вже бачили кілька місяців тому.

Раніше співзасновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін в коментарі РБК-Україна не виключив, що ціна бензину може перевищити 100 грн за літр. Водночас директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн попереджав, що АЗС уже увійшли у фазу активного підвищення цін через подорожчання нафти та нафтопродуктів.

Олег Пендзин звертає увагу, що між світовими цінами на нафту та вартістю пального на українських АЗС існує пряма залежність.

"Для того, щоб умовно перетнути рубіж у 100 гривень за літр, необхідно, щоб ціна на світовому ринку нафти була десь під 150 доларів за барель. Ви дійсно вірите, що така ціна буде?" – зазначив Пендзин.

Він нагадав, що Україна вже проходила період рекордно дорогого пального, коли нафта коштувала близько 110 доларів за барель.

"Ми вже були з вами в цінах нафтопродуктів, які формувалися з нафти ціною 110 доларів за барель. То з якого дива зараз ціна має перекрити історичний максимум?" – наголосив експерт.

Чому пальне дорожчає вже зараз

Водночас Пендзин визнав, що нинішнє підвищення цін на АЗС є закономірним. За його словами, ще близько півтора тижня тому нафта коштувала приблизно 70 доларів за барель, тоді як зараз її ціна піднялася майже до 97 доларів.

"Було 70 доларів за барель, зараз 97 доларів. Звісно, вони (ціни на пальне, – ред.) почали рости. А куди діватися?" – пояснив він.

Експерт радить уважно стежити насамперед за ситуацією на світовому нафтовому ринку.

"Якщо ціна нафти буде коливатися в межах 100-110 доларів за барель, ми побачимо приблизно ті самі ціни на заправках, які вже мали кілька місяців тому. Якщо ж вона піде значно вище, тоді й пальне в Україні стане дорожчим", – зазначив Пендзин.

Він сумнівається, що найближчим часом нафта суттєво перевищить позначку 110 доларів за барель, зокрема й через політичний чинник у США. Восени там відбудуться проміжні вибори до Палати представників і Сенату.

Що відбувається з нафтою та цінами на АЗС

На момент публікації ф'ючерси на нафту Brent торгуються поблизу 97 доларів за барель, а WTI – близько 94 доларів, що значно вище рівнів, які спостерігалися ще півтора тижня тому.

Подорожчання сировини вже позначилося на українському ринку. За останній тиждень оператори АЗС кілька разів переглядали ціни, а бензин, дизельне пальне та автогаз продовжили дорожчати.