Бензин по 100-150 грн? У Раді відреагували на "прогнози" щодо цін на АЗС

Різке подорожчання пального в Україні до 100-150 гривень за літр наразі малоймовірне, попри складну ситуацію на світовому енергетичному ринку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону.
Геруса попросили прокоментувати чутки у соцмережах про можливе підвищення цін до 100-150 гривень, проте він не поділяє таких прогнозів.
"Ні, в мене такого прогнозу немає, що буде і 100, і 150. Тут питання, бачите, коли у світі починаються такі війни, дуже досить важко давати прогнози, чесно кажучи. Але я думаю, що все-таки ситуація складна, вона може навіть ускладнюватися, але щоб дійшло до такого, я все-таки не думаю", - сказав він.
За його словами, можливість випуску стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів на ринок допоможе стабілізувати ситуацію.
"Я думаю, що будуть прийняті якісь рішення, а знов-таки є те, що я згадував, є стратегічні запаси і мінімальні запаси нафти, нафтопродуктів, їх можна на ринок якось буде випускати", - пояснив Герус.
Він також звернув увагу на роль США у стримуванні світових цін на енергоносії.
"Ми бачимо позицію Трампа, він вже робив заяви. Для нього це досить болюча історія, тому що в США, коли ростуть ціни на АЗС, це політично для нього також складна історія, і це політично, мабуть, для нього негативна історія", - зазначив нардеп.
За його словами, зростання цін на пальне впливає на інфляцію, а президент США Дональд Трамп шукатиме шляхи уникнення додаткового різкого подорожчання нафти та нафтопродуктів напередодні проміжних виборів, які відбудуться восени.
Минулого тижня український паливний ринок відчув суттєве зростання цін, спровоковане війною в Ірані.
Ситуація навколо Ормузької протоки, через яку проходить близько п'ятої частини світового нафтового експорту, стала критичною після того, як судноплавство цим маршрутом скоротилося на 90 %.
На цьому тлі світові ціни на нафту перевищили позначку в 100 доларів за барель, що неминуче відбивається на вартості пального в Україні.
Додатковим чинником, що підігріває ринок, став ажіотажний попит серед водіїв, які через побоювання подальшого подорожчання почали робити активні закупівлі.
За останній тиждень дизельне пальне на популярних заправках подорожчало в середньому на 1-3 грн. А от бензин та газ поки тримаються на цінах, що і минулої п'ятниці.
Через подорожчання палива Кабмін вже опрацює варіанти заходів підтримки для споживачів, які найбільше потребують.
