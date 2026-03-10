UA

Економіка Авто

Бензин по 100-150 грн? У Раді відреагували на "прогнози" щодо цін на АЗС

11:05 10.03.2026 Вт
3 хв
Чи може пальне подорожчати до 150 гривень?
aimg Ірина Глухова
Фото: у Раді відреагували на "прогнози" щодо цін на АЗС (Getty Images)

Різке подорожчання пального в Україні до 100-150 гривень за літр наразі малоймовірне, попри складну ситуацію на світовому енергетичному ринку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону.

Читайте також: Бензин по 100 гривень? Як новий стрибок цін на нафту у світі змінить цінники на АЗС в Україні

Геруса попросили прокоментувати чутки у соцмережах про можливе підвищення цін до 100-150 гривень, проте він не поділяє таких прогнозів.

"Ні, в мене такого прогнозу немає, що буде і 100, і 150. Тут питання, бачите, коли у світі починаються такі війни, дуже досить важко давати прогнози, чесно кажучи. Але я думаю, що все-таки ситуація складна, вона може навіть ускладнюватися, але щоб дійшло до такого, я все-таки не думаю", - сказав він.

За його словами, можливість випуску стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів на ринок допоможе стабілізувати ситуацію.

"Я думаю, що будуть прийняті якісь рішення, а знов-таки є те, що я згадував, є стратегічні запаси і мінімальні запаси нафти, нафтопродуктів, їх можна на ринок якось буде випускати", - пояснив Герус.

Він також звернув увагу на роль США у стримуванні світових цін на енергоносії.

"Ми бачимо позицію Трампа, він вже робив заяви. Для нього це досить болюча історія, тому що в США, коли ростуть ціни на АЗС, це політично для нього також складна історія, і це політично, мабуть, для нього негативна історія", - зазначив нардеп.

За його словами, зростання цін на пальне впливає на інфляцію, а президент США Дональд Трамп шукатиме шляхи уникнення додаткового різкого подорожчання нафти та нафтопродуктів напередодні проміжних виборів, які відбудуться восени.

Як війна в Ірані вплинула на ціни

Минулого тижня український паливний ринок відчув суттєве зростання цін, спровоковане війною в Ірані.

Ситуація навколо Ормузької протоки, через яку проходить близько п'ятої частини світового нафтового експорту, стала критичною після того, як судноплавство цим маршрутом скоротилося на 90 %.

На цьому тлі світові ціни на нафту перевищили позначку в 100 доларів за барель, що неминуче відбивається на вартості пального в Україні.

Додатковим чинником, що підігріває ринок, став ажіотажний попит серед водіїв, які через побоювання подальшого подорожчання почали робити активні закупівлі.

За останній тиждень дизельне пальне на популярних заправках подорожчало в середньому на 1-3 грн. А от бензин та газ поки тримаються на цінах, що і минулої п'ятниці.

Через подорожчання палива Кабмін вже опрацює варіанти заходів підтримки для споживачів, які найбільше потребують.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

