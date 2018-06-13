"Реал" выплатит Федерации футбола Испании компенсацию за Лопетеги

Расторжение договора обойдется мадридскому клубу в 2 млн евро

Мадридский "Реал" выплатит денежную компенсацию Королевской федерации футбола Испании за досрочное расторжение контракта с испанским специалистом Хуленом Лопетеги. Об этом сообщает Marca.

За расторжения соглашения мадридский клуб заплатит 2 миллиона евро. Именно такая сумма указана в качестве отступных в контракте специалиста. Официально в новую должность он вступит после чемпионата мира-2018​.

Отметим, что в конце мая специалист подписал новое соглашение с Футбольной федерацией Испании, рассчитаное до 2020 года.

Напомним, на посту наставника "Реала" Лопетеги заменит Зинедина Зидана, который неожиданно покинул клуб после завоевания третьего подряд Кубка чемпионов.