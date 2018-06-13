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"Реал" выплатит Федерации футбола Испании компенсацию за Лопетеги

НовостиСпорт    13.06.2018 - 11:21
Фото: Хулен Лопетеги (sefutbol.com)
Фото: Хулен Лопетеги (sefutbol.com)

Расторжение договора обойдется мадридскому клубу в 2 млн евро

Мадридский "Реал" выплатит денежную компенсацию Королевской федерации футбола Испании за досрочное расторжение контракта с испанским специалистом Хуленом Лопетеги. Об этом сообщает Marca.

За расторжения соглашения мадридский клуб заплатит 2 миллиона евро. Именно такая сумма указана в качестве отступных в контракте специалиста. Официально в новую должность он вступит после чемпионата мира-2018​.

Отметим, что в конце мая специалист подписал новое соглашение с Футбольной федерацией Испании, рассчитаное до 2020 года. 

Напомним, на посту наставника "Реала" Лопетеги заменит Зинедина Зидана, который неожиданно покинул клуб после завоевания третьего подряд Кубка чемпионов.

Лопетеги возглавит "Реал" после ЧМ-2018 Пока не задумываюсь о том, чтобы возглавить сборную Франции, - Зидан
Теги публикации: Реал, сборная Испании, тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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