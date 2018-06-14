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Бенітес може очолити збірну Іспанії після ЧС-2018

НовиниСпорт    14.06.2018 - 15:06
Фото: Рафаель Бенітес (nufc.co.uk)
Фото: Рафаель Бенітес (nufc.co.uk)

Чинний контракт фахівця з "Ньюкаслом" розрахований до 2019 року

Головний тренер "Ньюкасла" Рафаель Бенітес може очолити збірну Іспанії після чемпіонату світу 2018 року. Про це повідомляє Daily Express.

За інформацією видання, керівники Королівської іспанської Федерації футболу (RFEF) планують зв'язатися з Бенітесом після закінчення чемпіонату світу. Чинний контракт фахівця з клубом розрахований до 2019 року.

Іспанія залишилася без головного тренера Хулена Хулен Лопетегі за день до початку ЧС-2018. Він був звільнений з-за того, що вів переговори з мадридським "Реалом" за спиною керівництва федерації.

Замість нього обов'язки головного тренера на час турніру буде виконувати Фернандо Йерро.

Бенітес раніше працював в "Ліверпулі", "Челсі", "Наполі", "Валенсії" і "Реалі".

Суперниками іспанської збірної на чемпіонаті світу по групі B стануть команди Португалії, Марокко та Ірану.

Нагадаємо, "Реал" виплатить грошову компенсацію Королівської федерації футболу Іспанії за дострокове розірвання контракту з іспанським фахівцем Хулен Лопетегі.

Екс-футболіст "Реала" Йєрро очолить збірну Іспанії на ЧС-2018 Лопетегі очолить "Реал" після ЧС-2018
Теги публікації: ЧМ-2018, сборная Испании, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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