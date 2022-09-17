Бьем россиян российским оружием. Донецкая ОВА показала трофейную и разбитую технику оккупантов
Российские оккупанты, покидая свои позиции в Богородичном Донецкой области, оставили военную технику. Некоторую из них украинские военные смогут использовать в боях против захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, обнародованное Донецкой ОВА.
"В Богородичном, отступая, россияне оставили после себя военную технику. Некоторая сожжена нашей артиллерией, некоторая - пригодна к использованию. После ремонта она послужит украинским военным", - говорится в сообщении.
Напомним, в Донецкой области был введен особый режим въезда на освобожденные территории.
Кроме того, военные также показывали брошенную оккупантами технику и боеприпасы в Харьковской области.
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