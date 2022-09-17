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Бьем россиян российским оружием. Донецкая ОВА показала трофейную и разбитую технику оккупантов

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Донецкая область, Суббота 17 сентября 2022 16:19
Бьем россиян российским оружием. Донецкая ОВА показала трофейную и разбитую технику оккупантов Фото: Донецкая ОВА показала трофейную и разбитую технику оккупантов (t me suspilnechernihiv)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты, покидая свои позиции в Богородичном Донецкой области, оставили военную технику. Некоторую из них украинские военные смогут использовать в боях против захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, обнародованное Донецкой ОВА.

"В Богородичном, отступая, россияне оставили после себя военную технику. Некоторая сожжена нашей артиллерией, некоторая - пригодна к использованию. После ремонта она послужит украинским военным", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области был введен особый режим въезда на освобожденные территории.

Кроме того, военные также показывали брошенную оккупантами технику и боеприпасы в Харьковской области.

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Донецкая область
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