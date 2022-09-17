Бьем россиян российским оружием. Донецкая ОВА показала трофейную и разбитую технику оккупантов

Российские оккупанты, покидая свои позиции в Богородичном Донецкой области, оставили военную технику. Некоторую из них украинские военные смогут использовать в боях против захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, обнародованное Донецкой ОВА.