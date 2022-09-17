Б'ємо росіян російською зброєю. Донецька ОВА показала трофейну та розбиту техніку окупантів

Російські окупанти, покидаючи свої позиції у Богородичному Донецької області, залишили військову техніку. Деяку з них українські військові зможуть використовувати у боях проти загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, оприлюденене Донецькою ОВА.