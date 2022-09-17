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Б'ємо росіян російською зброєю. Донецька ОВА показала трофейну та розбиту техніку окупантів

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Донецька область, Субота 17 вересня 2022 16:19
Б'ємо росіян російською зброєю. Донецька ОВА показала трофейну та розбиту техніку окупантів Фото: Донецька ОВА показала трофейну та розбиту техніку окупантів (t me suspilnechernihiv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти, покидаючи свої позиції у Богородичному Донецької області, залишили військову техніку. Деяку з них українські військові зможуть використовувати у боях проти загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, оприлюденене Донецькою ОВА.

"У Богородичному, відступаючи, росіяни лишили по собі військову техніку. Деяка спалена нашою артилерією, деяка - придатна до використання. Після ремонту вона послужить українським військовим", - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, в Донецькій області запровадили особливий режим в’їзду на звільнені території.

Окрім цього, військові також показували покинуту окупантами техніку і боєприпаси у Харківській області.

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