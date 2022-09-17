В Донецкой области введен новый режим въезда на освобожденные территории: что известно

В Донецкой области ввели особый режим въезда на освобожденные от оккупации территории. Этот режим на территории региона начал действовать с 16 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Донецкой ОВА.

"Отныне в Донецкой области запрещен несанкционированный въезд на территорию деоккупированных территориальных общин региона. Действует запрет до завершения проведения в этих населенных пунктах стабилизационных мероприятий", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, которое подписал глава областной госадминистрации, начальник областной военной администрации Павел Кириленко, с 16 сентября 2022 года вводятся меры особого режима въезда и выезда, движения транспортных средств на деоккупированные территории путем запрета несанкционированного (без соответствующего разрешения) въезда граждан, иностранцев и лиц без гражданства, перемещение транспортных средств на территорию деоккупированных территориальных общин Донецкой области до завершения стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях.