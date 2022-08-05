Белый дом вызвал посла Китая после эскалации вокруг Тайваня

Белый дом вызвал в четверг, 4 августа посла Китая, чтобы осудить эскалацию действий Пекина против Тайваня и подтвердить, что США не хотят кризиса в регионе, после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

"После ночных действий Китая мы вызвали посла (Китайской Народной Республики, - ред.) Цинь Гана в Белый дом, чтобы разоблачить его провокационные действия КНР", - заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби в заявлении, предоставленном изданию.

По его словам, в США "осудили военные действия КНР, которые безответственны и противоречат давней цели - поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе".