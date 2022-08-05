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Китай вводит санкции против Пелоси: что известно

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США, Пятница 05 августа 2022 11:45
Китай вводит санкции против Пелоси: что известно Фото: спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Китай вводит санкции в отношении спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Китая, передает Bloomberg News.

Кроме того, санкции затронут и ее ближайших родственников. Такое решение Китай принял после поездки Пелоси на Тайвань.

Как сообщалось, ранее Пелоси заявила, что Китаю следует "немедленно" прекратить пуски ракет вблизи Тайваня, которые Пекин устроил во время своих военных учений.

Напомним, Китай ограничил свою торговлю с Тайванем на фоне повышенной напряженности из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров.

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