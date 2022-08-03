ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Китай ввел санкции против Тайваня

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 06:33
Китай ввел санкции против Тайваня Фото: Китай ввел санкции против Тайваня (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Китай ограничил свою торговлю с Тайванем на фоне повышенной напряженности из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Aljazeera, которое обнародовало выдержку из заявления министерства торговли КНР.

В ведомстве отметили, что власти приняли меры "в соответствии с действующим положением".

Китай прекратил экспорт натуральнго песка - основного материала, который используется в строительстве, а также импорт тайваньских цитрусовых и некоторых видов рыбы.

Ответные санкции против Тайваня начнут действовать с 3 августа 2022 года.

Напомним, 2 августа сопікерка Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.

После этого в Китае начали угрожать США и анонсировали проведение военных учений, которые начались сразу после визита Пелоси.

Армия Китая проводит учебные стрельбы в районе Тайваньского пролива. Остров окружен со всех сторон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Тайвань
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов