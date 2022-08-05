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Білий дім викликав посла Китаю після ескалації навколо Тайваню

Фото: посол Китаю у Вашингтоні Цінь Ган (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Білий дім викликав у четвер, 4 серпня, посла Китаю, щоб засудити ескалацію дій Пекіна проти Тайваню і підтвердити, що США не хочуть кризи в регіоні після візиту спікера палати представників Ненсі Пелосі на острів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Після нічних дій Китаю ми викликали посла (Китайської Народної Республіки, - ред.) Цінь Гана до Білого дому, щоб викрити його провокаційні дії КНР", - заявив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі у заяві, наданій виданню.

За його словами, у США "засудили військові дії КНР, які безвідповідальні і суперечать давній меті - підтримці світу і стабільності в Тайванській протоці".

Як повідомлялось, Китай запроваджує санкції щодо спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

До цього Китай обмежив свою торгівлю з Тайванем на тлі підвищеної напруженості через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів.

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