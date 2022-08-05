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Белый дом вызвал посла Китая после эскалации вокруг Тайваня

Новина українською →
США, Пятница 05 августа 2022 12:53
Белый дом вызвал посла Китая после эскалации вокруг Тайваня Фото: посол Китая в Вашингтоне Цинь Ган (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Белый дом вызвал в четверг, 4 августа посла Китая, чтобы осудить эскалацию действий Пекина против Тайваня и подтвердить, что США не хотят кризиса в регионе, после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"После ночных действий Китая мы вызвали посла (Китайской Народной Республики, - ред.) Цинь Гана в Белый дом, чтобы разоблачить его провокационные действия КНР", - заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби в заявлении, предоставленном изданию.

По его словам, в США "осудили военные действия КНР, которые безответственны и противоречат давней цели - поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе".

Как сообщалось, Китай вводит санкции в отношении спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

До этого Китай ограничил свою торговлю с Тайванем на фоне повышенной напряженности из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров.

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