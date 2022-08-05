Білий дім викликав посла Китаю після ескалації навколо Тайваню

Білий дім викликав у четвер, 4 серпня, посла Китаю, щоб засудити ескалацію дій Пекіна проти Тайваню і підтвердити, що США не хочуть кризи в регіоні після візиту спікера палати представників Ненсі Пелосі на острів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

"Після нічних дій Китаю ми викликали посла (Китайської Народної Республіки, - ред.) Цінь Гана до Білого дому, щоб викрити його провокаційні дії КНР", - заявив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі у заяві, наданій виданню.

За його словами, у США "засудили військові дії КНР, які безвідповідальні і суперечать давній меті - підтримці світу і стабільності в Тайванській протоці".