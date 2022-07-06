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Белый дом выпустил коллекционную монету с островом Змеиный

Фото: Белый дом выпустил коллекционную монету с островом Змеиный (whitehousegiftshop.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Белый дом выпустил коллекционную монету "остров Змеиный", посвященную украинскому сопротивлению в борьбе против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сувенирный магазин Белого дома.

На монете номиналом в 100 долларов изображен остров Змеиный с одной стороны и затоплен российский флагман "Москва" с другой.

Отмечается, что доставка монеты в Украину и страны НАТО - бесплатная. Кроме того, 20% от продаж будет направлено на помощь украинским женщинам и детям.

Напомним, в первый день широкомасштабной войны, 24 февраля, Россия атаковала остров Змеиный. В этот же день украинский военный в ответ на предложение оккупантов сдаться сказал легендарную фразу: "Русский военный корабль, иди на...". Она стала широко известной не только в Украине, но и в мире.

Тогда России удалось захватить остров Змеиный. 24 марта Украина и Россия провели первый обмен пленными, были освобождены и военные с острова.

30 июня в результате успешной операции ВСУ оккупанты покинули остров Змеиный.

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Белый домостров Змеиный