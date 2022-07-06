Білий дім випустив колекційну монету з островом Зміїний

Білий дім випустив колекційну монету "Острів Зміїний", що присвячена українському опору у боротьбі проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сувенірний магазин Білого дому.
На монеті номіналом 100 доларів зображений острів Зміїний з одного боку та затоплений російський флагман "Москва" з іншого.
Зазначається, що доставка монети в Україну та країни НАТО - безкоштовна. Окрім того, 20% від продажів буде спрямовано на допомогу українським жінкам і дітям.
Нагадаємо, у перший день широкомасштабної війни, 24 лютого, Росія атакувала острів Зміїний. У цей же день український військовий у відповідь на пропозицію окупантів сдаться сказав легендарну фразу: "Русский военный корабль, иди на...". Вона стала широко відомою не лише в Україні, а й у світі.
Тоді Росії вдалося захопити острів Зміїний. 24 березня Україна та Росія провели перший обмін полоненими, були звільнені й військові з острова.
30 червня внаслідок успішної операції ЗСУ окупанти покинули острів Зміїний.
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