RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білий дім випустив колекційну монету з островом Зміїний

Фото: Білий дім випустив колекційну монету з островом Зміїний (whitehousegiftshop.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Білий дім випустив колекційну монету "Острів Зміїний", що присвячена українському опору у боротьбі проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сувенірний магазин Білого дому.

На монеті номіналом 100 доларів зображений острів Зміїний з одного боку та затоплений російський флагман "Москва" з іншого.

Зазначається, що доставка монети в Україну та країни НАТО - безкоштовна. Окрім того, 20% від продажів буде спрямовано на допомогу українським жінкам і дітям.

Нагадаємо, у перший день широкомасштабної війни, 24 лютого, Росія атакувала острів Зміїний. У цей же день український військовий у відповідь на пропозицію окупантів сдаться сказав легендарну фразу: "Русский военный корабль, иди на...". Вона стала широко відомою не лише в Україні, а й у світі.

Тоді Росії вдалося захопити острів Зміїний. 24 березня Україна та Росія провели перший обмін полоненими, були звільнені й військові з острова.

30 червня внаслідок успішної операції ЗСУ окупанти покинули острів Зміїний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білий дімостров Змеиный