Белый дом о встрече президентов США и России: это не награда для Путина

Президенты США и России проведут встречу 16 июня в Женеве. США не рассматривают встречу президента Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным как "награду" для последнего.
Об этом на брифинге в Белом доме заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы не рассматриваем встречу с российским президентом как награду. Мы рассматриваем ее как важнейший элемент защиты американских интересов и американских ценностей", - сказал Салливан.
По его словам, непосредственная встреча двух президентов - это самый эффективный способ понять планы и намерения России.
Также Салливан отметил, что от встречи Байдена и Путина не стоит ждать каких-то значительных практических результатов, ее задача - прояснить "намерения и возможности" обеих стран.
Напомним, Байден и Путин должны встретиться в Женеве 16 июня этого года. Ранее Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Россией, но при встрече с Путиным он предупредит, что готов дать отпор на вызовы со стороны Москвы.
В то же время Путин назвал "общие интересы", которые планирует обсудить с Байденом в Женеве.
Отметим, накануне встречи с Путиным президент США провел телефонный разговор с Зеленским.