Білий дім про зустріч президентів США і Росії: це не нагорода для Путіна

Президенти США і Росії проведуть зустріч 16 червня в Женеві. США не розглядають зустріч президента Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним як "нагороду" для останнього.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми не розглядаємо зустріч з російським президентом як нагороду. Ми розглядаємо її як найважливіший елемент захисту американських інтересів і американських цінностей", - сказав Салліван.

За його словами, безпосередня зустріч двох президентів - це найефективніший спосіб зрозуміти плани та наміри Росії.

Також Салліван зазначив, що від зустрічі Байдена і Путіна не варто чекати якихось значних практичних результатів, її завдання - прояснити "наміри та можливості" обох країн.