Белый дом о встрече Байдена с Путиным после санкций: предложение в силе

Несмотря на введенные сегодня санкции США против России, предложение о встрече президента Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным остается в силе. В Вашингтоне все еще надеются на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

Как отметила Псаки, целью администрации Байдена есть не эскалация в отношениях с Россией, но в Вашингтоне не могут спрогнозировать, какие последствия будут иметь сегодняшние санкции.

"Если предпринимаются шаги, которые неприемлемы, которые не отвечают нашим интересам, которые, как мы считаем, выходят за рамки, приемлемые для стран-партнеров, то должны быть последствия. Мы не можем предсказать, какими будут последствия, но все же считаем, что при неприемлемом поведении (России - ред.) мы должны принимать меры", - пояснила она.