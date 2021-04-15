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Белый дом о встрече Байдена с Путиным после санкций: предложение в силе

Новина українською → Вашингтон, Четверг 15 апреля 2021 21:16
Белый дом о встрече Байдена с Путиным после санкций: предложение в силе Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Несмотря на введенные сегодня санкции США против России, предложение о встрече президента Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным остается в силе. В Вашингтоне все еще надеются на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как отметила Псаки, целью администрации Байдена есть не эскалация в отношениях с Россией, но в Вашингтоне не могут спрогнозировать, какие последствия будут иметь сегодняшние санкции.

"Если предпринимаются шаги, которые неприемлемы, которые не отвечают нашим интересам, которые, как мы считаем, выходят за рамки, приемлемые для стран-партнеров, то должны быть последствия. Мы не можем предсказать, какими будут последствия, но все же считаем, что при неприемлемом поведении (России - ред.) мы должны принимать меры", - пояснила она.

Напомним, на днях Байден провел второй телефонный разговор с Путиным и предложил ему встретиться в третьей стране, чтобы обсудить отношения между США и Россией. После этого США ввели санкции против России.

Как заявляли в Кремле, американская сторона предложила провести встречу Байдена и Путина в европейской стране.

Добавим, уже четыре страны Европы предложили США и России принять встречу Байдена с Путиным.

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