В Кремле рассказали, где может состояться встреча Путина с Байденом

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, где может состояться встреча президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, Вашингтон предложил встретиться в европейской стране.

Точного места будущей встречи двух президентов в Кремле пока не могут назвать. Песков добавил, что встреча Путина и Байдена возможна только с учетом дальнейших шагов американской стороны.

"Мы изучаем это предложение", - цитирует Пескова другое российское агенnство "ТАСС".

Вчера президент США во второй раз позвонил своему российскому коллеге. Как рассказали в Белом доме, в ходе разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, чтобы обсудить актуальные вопросы в отношениях США и России.