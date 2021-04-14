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В Кремле рассказали, где может состояться встреча Путина с Байденом

Новина українською → Москва, Среда 14 апреля 2021 15:27
В Кремле рассказали, где может состояться встреча Путина с Байденом Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, где может состояться встреча президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, Вашингтон предложил встретиться в европейской стране.

Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости".

Точного места будущей встречи двух президентов в Кремле пока не могут назвать. Песков добавил, что встреча Путина и Байдена возможна только с учетом дальнейших шагов американской стороны.

"Мы изучаем это предложение", - цитирует Пескова другое российское агенnство "ТАСС".

Вчера президент США во второй раз позвонил своему российскому коллеге. Как рассказали в Белом доме, в ходе разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, чтобы обсудить актуальные вопросы в отношениях США и России.

Напомним, после этого в администрации Байдена заявили, что пока рано говорить о месте и времени встречи президентов России и США.

В то же время финский президент Саули Ниинисте предложил Байдену и Путину встретиться на территории Финляндии. Такое предложение он высказал в разговоре с российским президентом.

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