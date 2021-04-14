В Кремле рассказали, где может состояться встреча Путина с Байденом
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, где может состояться встреча президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, Вашингтон предложил встретиться в европейской стране.
Точного места будущей встречи двух президентов в Кремле пока не могут назвать. Песков добавил, что встреча Путина и Байдена возможна только с учетом дальнейших шагов американской стороны.
"Мы изучаем это предложение", - цитирует Пескова другое российское агенnство "ТАСС".
Вчера президент США во второй раз позвонил своему российскому коллеге. Как рассказали в Белом доме, в ходе разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, чтобы обсудить актуальные вопросы в отношениях США и России.
Напомним, после этого в администрации Байдена заявили, что пока рано говорить о месте и времени встречи президентов России и США.
В то же время финский президент Саули Ниинисте предложил Байдену и Путину встретиться на территории Финляндии. Такое предложение он высказал в разговоре с российским президентом.