Австрия, Исландия и Чехия готовы провести у себя встречу Байдена и Путина

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы состояться в Чехии. О готовности огранизовать саммит двух лидеров также заявили Австрия и Исландия.

Об этом сообщил в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек.