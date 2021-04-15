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Білий дім про зустріч Байдена з Путіним після санкцій: пропозиція в силі

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 15 квітня 2021 21:16
Білий дім про зустріч Байдена з Путіним після санкцій: пропозиція в силі Фото: Джен Псакі, речник Білого дому (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Попри введені сьогодні санкції США проти Росії, пропозиція щодо зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Путіним залишається в силі. У Вашингтоні все ще сподіваються на стабільні та передбачувані відносини з Москвою.

Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Як наголосила Псакі, метою адміністрації Байдена є не ескалація у відносинах з Росією, але у Вашингтоні не можуть спрогнозувати, які наслідки матимуть сьогоднішні санкції.

"Якщо вживаються кроки, які неприйнятні, які не відповідають нашим інтересам, які, як ми вважаємо, виходять за рамки, прийнятні для країн-партнерів, то повинні бути наслідки. Ми не можемо передбачити, якими будуть наслідки, але все ж вважаємо, що за неприйнятної поведінки (Росії - ред.) ми повинні вживати заходів", - пояснила вона.

Нагадаємо, днями Байден провів другу телефонну розмову з Путіним та запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити відносини між США та Росією. Після цього США ввели санкції проти Росії.

Як заявляли в Кремлі, американська сторона запропонувала провести зустріч Байдена і Путіна в європейській країні.

Додамо, вже чотири країни Європи запропонували США та Росії прийняти зустріч Байдена з Путіним.

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