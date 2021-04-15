Білий дім про зустріч Байдена з Путіним після санкцій: пропозиція в силі

Попри введені сьогодні санкції США проти Росії, пропозиція щодо зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Путіним залишається в силі. У Вашингтоні все ще сподіваються на стабільні та передбачувані відносини з Москвою.

Як наголосила Псакі, метою адміністрації Байдена є не ескалація у відносинах з Росією, але у Вашингтоні не можуть спрогнозувати, які наслідки матимуть сьогоднішні санкції.

"Якщо вживаються кроки, які неприйнятні, які не відповідають нашим інтересам, які, як ми вважаємо, виходять за рамки, прийнятні для країн-партнерів, то повинні бути наслідки. Ми не можемо передбачити, якими будуть наслідки, але все ж вважаємо, що за неприйнятної поведінки (Росії - ред.) ми повинні вживати заходів", - пояснила вона.