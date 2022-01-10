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Белый дом "тихо" выделил 200 млн долларов на помощь Украине, - CNN

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 10 января 2022 22:08
Белый дом "тихо" выделил 200 млн долларов на помощь Украине, - CNN Фото: Белый дом выделил дополнительные средства на помощь Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация президента США санкционировала выделение средств на дополнительную военную помощь Украине. Выделение средств произошло в конце 2021 года без "лишнего шума".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку телеканала CNN Кайли Этвуд.

По ее словам, такую информацию предоставили журналистам четыре знакомых с ситуацией источника.

"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины", - рассказала Этвуд на странице в Twitter.

Напомним, накануне телеканал NBC сообщил, что США уже подготовили новый пакет военной помощи Украине.

Кроме того, по данным этого же телеканала, США готовы предоставить Украине ракеты класса Stinger.

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