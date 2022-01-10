Білий дім "тихо" виділив 200 млн доларів на допомогу Україні, - CNN
Адміністрація президента США санкціонувала виділення коштів на додаткову військову допомогу Україні. Виділення коштів відбулося наприкінці 2021 року без "зайвого галасу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістку телеканалу CNN Кайлі Етвуд.
За її словами, таку інформацію надали журналістам чотири знайомі з ситуацією джерела.
"Адміністрація Байдена без зайвого галасу санкціонувала додаткову допомогу Україні у розмірі 200 мільйонів доларів наприкінці грудня на тлі нарощування російських військ уздовж кордонів України", - розповіла Етвуд на сторінці у Twitter.
Нагадаємо, напередодні телеканал NBC повідомив, що США вже підготували новий пакет військової допомоги Україні.
Крім того, за даними цього ж телеканалу, США готові надати Україні ракети класу Stinger.