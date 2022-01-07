США уже подготовили новый пакет военной помощи Украины, - NBC

Администрация президента США Джо Байдена уже подготовила новый пакет военной помощи для Украины. Этот пакет будет приложением к той американской помощи, которая уже поступает в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал NBC .

Как отметил телеканал, о подготовке нового пакета военной помощи рассказали неназванные действующие и бывшие американские чиновники. Источник телеканала, знакомый с мнением украинского правительства, сообщил, что Киев надеется на готовность администрации Байдена одобрить дополнительную помощь.

Кроме того, администрация США, как говорят чиновники, готова предупредить Россию о том, что в случае нового нападения на Украину американская сторона поможет украинским военным, а также поддержит расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Белый дом и Госдепартамент США пока не комментируют информацию, распространенную телеканалом NBC.