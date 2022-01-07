ru ua
Пт, 07 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США уже подготовили новый пакет военной помощи Украины, - NBC

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 07 января 2022 20:05
США уже подготовили новый пакет военной помощи Украины, - NBC Фото: Вашингтон подготовил новую военную помощь Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация президента США Джо Байдена уже подготовила новый пакет военной помощи для Украины. Этот пакет будет приложением к той американской помощи, которая уже поступает в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал NBC.

Как отметил телеканал, о подготовке нового пакета военной помощи рассказали неназванные действующие и бывшие американские чиновники. Источник телеканала, знакомый с мнением украинского правительства, сообщил, что Киев надеется на готовность администрации Байдена одобрить дополнительную помощь.

Кроме того, администрация США, как говорят чиновники, готова предупредить Россию о том, что в случае нового нападения на Украину американская сторона поможет украинским военным, а также поддержит расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Белый дом и Госдепартамент США пока не комментируют информацию, распространенную телеканалом NBC.

Напомним, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что украинские военные получат дополнительную помощь от Вашингтона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Военная помощь
NEWS
Франция и Германия инициировали встречу лидеров "Нормандии" в ближайшие недели, - Макрон
Франция и Германия инициировали встречу лидеров "Нормандии" в ближайшие недели, - Макрон
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане